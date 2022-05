Vasco Live, scontro tra Paoli e Degasperi: «Fai parte anche tu dei gufi e dei rosiconi?»

​​Il dopo-concerto di Vasco Rossi con il futuro utilizzo della Trentino Music Arena e l’inserimento nella legge provinciale sulle nomine del principio del ricambio generazionale sono i due temi che hanno acceso il faccia a faccia tra Denis Paoli (Lega) e Filippo Degasperi (Onda Civica) nell’ultima puntata di “Confronti”, l’intervista realizzata in collaborazione con l’ufficio stampa del Consiglio provinciale.

“Sembrava la fine del mondo e invece siamo ancora qua”, esordisce Paoli . “Il Trentino – prosegue – ha avuto una visibilità importantissima perché l’eco del concerto è arrivato perfino in America. Ora ci troviamo una Trentino Music Arena pronta per altri concerti anche di minori dimensioni. Abbiamo dato l’opportunità alle band trentine di farsi conoscere fuori provincia e di seguire Vasco nel suo tour. Le 120.000 persone presenti hanno dimostrato che l’evento è stato un enorme successo”

Paoli ha ringraziato i volontari, la protezione civile e tutta la macchina della Provincia che ha dato sicurezza e la gioia di divertirsi anche ai tanti turisti arrivati qui per il concerto. Tutti gli alberghi, gli appartamenti e anche i camper affittati per l’evento erano pieni. Secondo il consigliere leghista l’evento va considerato positivamente anche l’indotto economico e la notte bianca.

Di tutt’altro avviso Degasperi, perché per il consigliere di Onda Civica “tra le incombenze di una istituzione pubblica come la Provincia di Trento non vi è quella di organizzare concerti e di improvvisarsi impresario. Per questo ci sono degli operatori che svolgono benissimo il loro lavoro come nelle date dei prossimi concerti di Vasco”. Secondo Degasperi il problema è che “sono state distorte risorse: vigili del fuoco, bacini montani, protezione civile sono stati indirizzati verso un’attività che altrove riescono a portare avanti senza il supporto pubblico”. “Nessuno mette in discussione che Vasco sia apprezzato dal pubblico – precisa Degasperi – ma mentre la Giunta Fugatti distoglieva le risorse della Provincia per organizzare quel tipo di evento, a Barco di Levico erano senza acqua nell’acquedotto perché gli operai dei bacini montani erano impegnati nell’approntamento della Music Arena”.

“Credevo che Degasperi fosse neutrale – replica Paoli – e invece scopro che fa parte dei rosiconi e dei gufi che speravano che quel venerdì piovesse”. A questo punto il consigliere di Onda si sovrappone a Paoli chiedendogli di non parlare di lui ed esplode un acceso battibecco tra i due.

Chiudendo la discussione sul tema per il consigliere leghista la Musik Arena potrà ospitare in futuro concerti per 40-50.000 persone al massimo. L’importante a suo avviso è “far entrare il Trentino in un circuito europeo e internazionale in questo settore”.

Dopo aver parlato di gara d’appalto per il Nuovo Ospedale del Trentino e di provvedimenti per fronteggiare l’aumento in atto dei costi costi dell’energia, il confronto si sposta sul consiglio provinciale dei giovani.

L’ultima riunione dell’organismo si è concluso con una mozione che impegna tra l’altro a modificare la legge 10 del 2010 che disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Provincia per introdurre il principio del ricambio generazionale. Degasperi commenta ricordando che “per essere inseriti nei cda delle società della Provincia è più conveniente avere una tessera di partito che essere giovani. Essere giovani è un accessorio. Sono i partiti che decidono”.

Paoli ribatte negando che sulle nomine la Giunta Fugatti segua questo metodo ma Degasperi conferma: “certo che funziona così; lo dimostra chi è stato nominato all’Itea”.