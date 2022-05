Un altro incidente nei boschi del Trentino: 60enne colpito da un tronco elitrasportato all’ospedale

Pubblicità

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 maggio verso le 13.00, un 60enne di origine slovena è stato gravemente colpito da un tronco di un albero, durante alcuni lavori di esbosco in uno dei cantiere Vaia.

Subito dopo l’allarme lanciato da un collega, si è attivato l’elicottero con a bordo i sanitari e i tecnici del soccorso alpino che si sono immediatamente diretti in una zona impervia nell’area dell’Alpe Lusia sul Passo San Pellegrino. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, hanno stabilizzato il boscaiolo ferito, trasportandolo all’ospedale di Trento per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, il 60enne non sembra in pericolo di vita, ma quello che emerge è il preoccupante numero delle vittime soccorse nelle ultime settimane, per incidenti di lavoro simili a questo.

