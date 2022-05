Trento, violento incidente tra due mezzi: intervenuti sanitari e vigili del fuoco

Pubblicità

Questa mattina, 30 maggio poco dopo le 8.30 due auto sono state coinvolte in un violento scontro nell’incrocio tra via Milano e via dei Mille.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento e i sanitari che hanno soccorso due persone e trasportate in codice rosso all’ospedale.

La zona è stata messa in sicurezza, ma la viabilità è stata momentaneamente bloccata per favorire le attività dei sanitari. Al momento, sulle cause e la dinamiche dell’incidente sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine.

