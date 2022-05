Strada del Menador: una soluzione che dovrebbe accontentare tutti

Pubblicità

Egregio Direttore,

come in tutte le vicende umane, anche sui lavori del Menador (S.P.133 di Monterovere) vi sono opinioni diverse, perché diversi sono gli interessi che si intendono perseguire: adeguamento agli standard di sicurezza delle strade provinciali, per rendere possibile il pendolarismo giornaliero degli abitanti della montagna, e salvaguardia di caratteristiche storiche della strada.

L’aspetto caratteristico storico è rappresentato dalle due brevi gallerie, ed il tratto tra esse, a strapiombo, scavato nella roccia, con bellissimo panorama sull’Alta Valsugana.

Le due esigenze sono conciliabili: si lasci inalterato il tratto storico, senza allargamenti a poggiolo a valle con pilastri e scavo a monte nella roccia, realizzando la galleria interna di 220 metri, invisibile, che rende più sicura la circolazione degli automezzi, mantenendo inalterato l’antico percorso di interesse storico e paesaggistico, da mantenere riservato solo ai pedoni ed ai ciclisti.

Questa soluzione era già prevista da decenni (me ne parlava l’ing. Cestele, Dirigente provinciale, all’inizio del mio primo mandato di Sindaco nel 1980), sono state fatte le indagini geologiche, approntato il progetto e prevista la copertura finanziaria.

Quindi auspico un celere svolgimento dei lavori, promessi innumerevoli volte.

Nel corso degli ultimi decenni più volte anche i Consigli Comunali di Luserna, Lavarone, Caldonazzo, Levico, Calceranica e l’Assemblea del Comprensorio Alta Valsugana hanno approvato, quasi sempre all’unanimità, mozioni a favore della regolarizzazione e messa in sicurezza della strada del Menador, l’unica che non corrisponde agli standard delle strade provinciali per larghezza e pendenza e che quando nevica viene chiusa per il rischio di slavine.

Se non vi sono altri retro pensieri (deviare nuovamente il finanziamento da altre parti, favorire lo spopolamento della montagna, campanilismi e simili) questa equa soluzione dovrebbe accontentare tutti.

Luigi Nicolussi Castellan già Sindaco di Luserna ed attuale Vicesindaco

