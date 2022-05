Servizi di Poste Italiane in tilt, l’azienda: “Nessun attacco di hacker russi solo un problema tecnico”

Pubblicità

Oggi sarebbe stato il giorno del temuto attacco informatico da parte degli hacker filorussi di Kilnet che secondo quanto scritto sul loro profilo Telegram, avrebbe portato un danno irreparabile per il nostro Paese.

Fino ad ora non è successo niente, ma un problema tecnico tra i servizi di poste italiane ha fatto temere il peggio. L’azienda però ha rassicurato, specificando che il fatto era dovuto ad un aggiornamento del sistema informativo e non per attacco da parte di hacker russi.

L’attacco da parte del gruppo Killnet, annunciato per le 5 del mattino, si sarebbe tradotto come una sorta di sfida con i rivali Anonymous, che proprio oggi avrebbe compiuto un forte attacco contro il Governo bielorusso per la sua complicità nell’invasione dell’Ucraina.

Per evitare che questi attacchi colpiscano davvero l’Italia, l’agenzia per la cyber sicurezza nazionale, raccomanda caldamente istituzioni ed aziende di aumentare le difese telematiche contro il rischio di intrusioni.

La stessa agenzia ricorda che questo tipo di atti potrebbe rendere inagibili i siti internet per un certo periodo, ma non intaccherebbero l’integrità dei sistemi.

