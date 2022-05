Sedotto, abbandonato e con il conto alleggerito: finisce in tribunale la storia d’amore nata in un albergo del Trentino

Pubblicità

La coppia si era conosciuta in un albergo in Trentino, dove entrambi lavoravano, lei come addetta alle pulizie e lui in sala ristorante. Sembrava una grande storia d’amore, un colpo di fulmine insomma finito persino sull’altare.

Alla fine invece l’uomo, un 41enne originario di Palermo, è stato sedotto ed abbandonato e si è pure ritrovato con il conto corrente alleggerito. Il 41 enne non ha mollato la presa però e si rivolto al tribunale di Mantova dopo che sua moglie, 25enne di origine marocchina, lo ha denunciato per percosse ed è scappata con il suo denaro.

A raccontare la vicenda è stata la Gazzetta di Mantova, città dove entrambi sono andati a vivere dopo essersi conosciuti. Lo scorso 27 maggio l’uomo si è presentato in aula per raccontare la sua storia.

Dopo essersi conosciuti nell’albergo trentino hanno cominciato a frequentarsi, finché lei gli ha confessato le angherie, le botte e i soprusi che subiva nella sua famiglia di musulmani estremisti. “Portami con te, salvami, se mi sposi sarò libera. Sei l’amore della mia vita”, lo avrebbe implorato. Lui gli aveva creduto ma lei lo aveva avvertito: “Per il matrimonio c’è un vincolo: ‘Devi versare alla mia famiglia 6.500 euro, è il prezzo per la mia libertà, ma non ti preoccupare, poi li riprendo e te li restituisco. E anch’io lavorerò”.

Dopo sei mesi, e dopo il bonifico al padre, i due si erano sposati, ma solo due settimane dopo le nozze il palermitano aveva cominciato a notare qualcosa di strano. Vedendola oziare tutto il giorno davanti al televisore, le aveva chiesto come mai non si cercava un lavoretto, per contribuire al bilancio familiare.

La risposta era stata però inequivocabile: “Non ci penso proprio“. Il giorno successivo dopo aver sostenuto l’esame per la patente la donna era sparita senza lasciare traccia. “L’ho chiamata e cercata inutilmente dai genitori – ha ricordato il marito davanti al giudice – e i carabinieri a cui mi sono rivolto mi hanno comunicato che mia moglie mi aveva appena denunciato per percosse. Sono rimasto di sasso. La sua denuncia è stata archiviata, ma lei e i miei soldi sono spariti. Quindi l’ho denunciata prima per truffa e poi per calunnia”.

