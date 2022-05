Scuola contro il decreto del Governo, oggi è sciopero nazionale: prevista un’alta adesione

Pubblicità

Ad una settimana dalla fine della scuola, oggi i sindacati scendono in piazza a Roma per uno sciopero nazionale a cui aderiscono Cisl, Uil, Cgil e le associazioni di categoria. Una mobilitazione generale che vuole andare contro il decreto-legge sulla formazione e il reclutamento dei docenti.

Nel dettaglio, il testo prevede corsi obbligatori, ma solo per i nuovi assunti con verifiche ogni tre anni. Un sistema che secondo i sindacati, creerebbe tensione tra i docenti.

Non solo, all’inizio tutto verrebbe finanziato con i fondi del Pnrr, ma poi si dovrebbe attingere alle risorse stanziate dalla carta del docente, tagliando circa 10mila cattedre in cinque anni.

I sindacati, quindi, denunciano una formazione per pochi, finanziata con la riduzione degli organici e chiedono la stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizi e lo stralcio di tutte le parti del provvedimento oggetto di contrattazione in Parlamento.

Le parti sociali spiegano che la scuola protesta perché si sente tradita dal Governo che propone tagli invece che investimenti e non escludono altre iniziative nel caso in cui l’esecutivo non dovesse dare risposta. L’appuntamento è oggi alle 10 in dei Piazza Santi Apostoli a Roma, con gli organizzatori che prevedono un’alta adesione.

