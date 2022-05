Ruba il telefonino sul treno, intercettato e denunciato un 19 enne della Val di Non

Pubblicità

I Carabinieri di Mezzolombardo, la scorsa settimana, hanno deferito in stato di libertà un diciannovenne per il reato di furto.

Il ragazzo, a seguito di un diverbio, aveva sottratto il telefono cellulare ad una sua amica sedicenne, mentre era a bordo del treno che collega il capoluogo con la Piana Rotaliana.

Giunti in stazione, il giovane si allontanava senza restituire il cellulare alla ragazzina. Fortunatamente la vittima, si è imbattuta nei Carabinieri, in servizio di pattuglia nel centro rotaliano, ai quali chiedeva aiuto riferendo quanto appena accadutole.

Il circostanziato racconto della giovane e la meticolosa descrizione del ragazzo hanno permesso militari di individuare il giovane, peraltro già noto agli uomini dell’Arma, diretto a bordo di un autobus in Val di Non.

I Carabinieri hanno intercettato l’autobus lungo il tragitto che da Mezzolombardo conduce alla Val di Non, passando per la località Rocchetta, e vi salivano a bordo in occasione di una fermata.

Il giovane, alla vista dei Carabinieri, non ha potuto fare altro che consegnare il telefonino sottratto alla ragazza e seguirli in caserma per le formalità di rito.

Il cellulare rubato è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

