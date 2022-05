Oggi l’incontro FEM in diretta youtube per la 4° Giornata della Bioeconomia

Pubblicità

Pubblicità



Per celebrare la giornata nazionale della bioeconomia coordinata e promossa da Cluster SPRING e Assobiotec, la Fondazione Edmund Mach organizza un incontro in diretta youtube per valorizzare le principali attività di ricerca e di sperimentazione in corso sul suolo.

L’evento è in programma oggi lunedì 30 maggio, dalle 14 alle 17, vedrà intervenire in apertura il dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, prof. Mario Pezzotti, e la responsabile dell’Unità bioeconomia, dott.ssa Silvia Silvestri. Seguiranno gli interventi di ricercatori e tecnici che a vario titolo si occupano di attività di ricerca e trasferimento tecnologico sul tema del suolo.

La giornata rappresenta un’occasione importante per raccontare ed approfondire la nuova economia che impiega risorse biologiche rinnovabili di fronte a target diversificati, dalle famiglie alle scuole fino agli addetti ai lavori e alle istituzioni.

Pubblicità Pubblicità

Il suolo è una risorsa limitata, fonte e riserva di carbonio, nutrienti e biodiversità ed è fondamentale per la vita umana. La gestione sostenibile del suolo sia dal punto di vista agronomico che ambientale costituisce pertanto una priorità, per garantire il sostentamento delle produzioni agrarie, la salvaguardia della qualità delle acque, della biodiversità, del clima e per il mantenimento dei servizi ecosistemici ad esso riconducibili.

All’interno di FEM numerosi progetti e attività sperimentali approfondiscono la conoscenza di questa risorsa con tecniche di indagine avanzate e con l’impiego di pratiche gestionali sostenibili, che vengono poi trasferite agli utenti finali. L’evento si suddivide in due parti, la prima dedicata alla conoscenza dell’ecosistema suolo, con una illustrazione delle moderne tecniche di indagine, dei progetti in corso e dei prodotti ottenuti; la seconda parte entra nel merito delle tecniche di gestione del suolo, ai fini del mantenimento e ripristino della fertilità e biodiversità. Link per seguire l’evento in diretta youtube https://youtu.be/CAeg96Jk7Gk

Pubblicità Pubblicità