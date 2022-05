Lo stop al gas russo costerà -2% Pil/anno: il report di Confindustria

Pubblicità

Nonostante l’Europa non riesca a raggiungere un accordo sull’embargo al petrolio russo, il centro studi di Confindustria ha cercato di prevedere le conseguenze economiche nel caso in cui questo dovesse accadere.

Confindustria, infatti, stima che l’eventuale blocco delle importazioni di gas dalla Russia, potrebbe avere un effetto determinante e decisamente forte sull’economia italiana, con un -2% di Pil da adesso al 2023.

Nell’analisi del centro studi, si parte dal presupposto che in caso di razionamento del gas, il piano di emergenza italiano preveda di tagliare inizialmente le forniture all’industria, poi ai servizi, alle abitazioni ed infine al sistema sanitario.

Nel caso in cui questo fosse il piano, le perdite per il sistema produttivo arriverebbero a circa 9 miliardi in 12 mesi, a cui si aggiungerebbero altri 9 miliardi per il taglio ai servizi. Questo significa che per il solo periodo tra la primavera del 2022 e l’inverno del 2023, si arriverebbe ad un calo di 1 punto di Pil.

Durante i periodi estivi invece, si potrebbe attingere alle energie rinnovabili e alternative, anche se, secondo Confindustria, non sarebbero in grado di coprire l’intero fabbisogno nazionale. A tutto questo, si dovrebbe aggiungere anche l’effetto devastante dei rincari delle materie prime, seguito dall’incertezza negli approvvigionamenti.

