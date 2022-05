Pubblicità

Pubblicità



La Pro Loco di Ronzone cerca personale per la stagione estiva.

In particolare sono due le figure di cui necessita l’associazione nonesa: una segretaria per l’ufficio turistico, indicativamente per i mesi di luglio e agosto, e un dipendente al “Giardino della Rosa” (nella foto), che sia disponibile tutti i weekend da metà giugno all’inizio di ottobre

I requisiti richiesti per entrambe le candidature sono: maggiore età, automunito/a, conoscenza di tedesco e inglese, cordialità e buone capacità relazionali, flessibilità e conoscenza del territorio.

Pubblicità Pubblicità

Per candidarsi o avere maggiori informazioni mandare il curriculum a ronzone.proloco@gmail.com o chiamare il numero 340.1815497 entro venerdì prossimo, 3 giugno.

IL “GIARDINO DELLA ROSA” – Immerso fra i prati dell’alta Val di Non, questo giardino regala una vista mozzafiato sul vasto paesaggio e le montagne dell’alta Anaunia fino al parco Adamello Brenta e alla catena delle Maddalene.

Al suo interno si può ammirare un’importante collezione di uno dei generi botanici fra i più antichi e amati della storia dei giardini occidentali e orientali, che comprende numerose specie di rose botaniche, prime forme di specie spontanee, accomunate dalla presenza di fiori semplici a cinque petali, dalla vigoria e rusticità, nel corso della storia selezionate e trasformate nelle forme attuali attraverso un instancabile lavoro di selezione e ibridazione.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

Delle 160 specie botaniche, tutte provenienti dall’emisfero boreale e progenitrici dell’attuale patrimonio di rose, alcune sono state ampiamente coltivate: Rosa chinensis, Rosa gigantea, Rosa multiflora, Rosa moschata, Rosa foetida, Rosa fedschenkoana, Rosa rugosa e Rosa gallica, nativa del centro e sud Europa.

Si possono trovare inoltre Rose bourbon, ibridi di Rosa moschata, Rose muscose, le Centifolia, le antiche Rose del piccolo gruppo Alba e Rose inglesi.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità