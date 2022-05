Il plastico del Lago di Tovel realizzato dagli studenti del Russell in dono al Parco Naturale Adamello Brenta

Pubblicità

In occasione dell’appuntamento “ParcOn Air”, alla presenza del presidente del Parco Naturale Adamello Brenta Walter Ferrazza, della vicepresidente Monica Marinelli e di Gabriele Inama, uno degli stagisti che hanno preso parte ai lavori, è stato donato al Parco il plastico del rilievo delle batimetriche del fondale del Lago di Tovel.

Un’opera realizzata dagli studenti del liceo scientifico B. Russell di Cles che negli anni scolastici 2018-19 e 2019-20 hanno preso parte allo stage “Tovel: alla scoperta di nuove figure professionali e nuove tecnologie al servizio della ricerca”, ideato dal prof. Tiziano Camagna.

Lo stage ha preso spunto dal progetto, tutt’oggi in atto, che prevede il censimento, la mappatura, il campionamento e l’analisi dendrocronologica degli alberi della foresta sommersa del Lago di Tovel.

Il lavoro di ricostruzione del noto bacino lacustre è stato possibile grazie al supporto dello studio Arc-Team di Cles, degli archeologi Alessandro e Luca Bezzi, che in quell’occasione hanno avuto modo di illustrare ai ragazzi del Russell nuove metodologie di rilievo, come l’uso di ecoscandagli di ultima generazione dotati di tecnologia Chirp (Compressed High Intensity Radar Pulse), dispositivi che consentono non solo di recuperare un notevole numero di dati dal fondale, ma anche di avere una visione chiara degli alberi che costituiscono la foresta sommersa di Tovel.

Nell’ambito dello stage e nell’arco di varie sessioni di lavoro i ragazzi, a bordo di un kayak munito appunto di ecoscandaglio, hanno mappato l’intero lago per poi realizzare il modello in scala.

«È stata un’esperienza formativa – fa sapere lo studente Gabriele Inama – che in un mondo soggetto a continui e repentini cambiamenti ci porta a considerare sempre più la necessità di utilizzare nuove tecnologie e modelli di ricerca innovativi e tecnologicamente avanzati».

