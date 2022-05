Guerra in Ucraina, Autobrennero invia attrezzature mediche, Cattoni: «Un aiuto concreto. Decisione unanime di tutto il Cda»

Pubblicità

È partito questa mattina, dai magazzini di Autostrada del Brennero, il carico di attrezzature mediche diretto a Ivano-Frankivs’k, capoluogo dell’omonimo Oblast’ dell’Ucraina occidentale.

“Un aiuto concreto – commenta l’Amministratore Delegato, Diego Cattoni (foto)– costituito dai beni più preziosi per chi si trova a vivere in uno scenario di guerra. Così Autostrada del Brennero ha voluto fare la propria parte per dare una mano al popolo ucraino. È stata una decisione unanime di tutto il Consiglio di amministrazione”.

Si tratta di strumentazioni mediche di varia natura, per lo più destinate alla chirurgia, indicate come prioritarie dal dott. Onyshchuk Stanislav, Capo del Primo Ospedale Chirurgico Volontario di Ivano-Frankivs’k, organizzazione pubblica senza scopo di lucro supportata dal centro chirurgico del Brass Group.

La consegna del materiale, dal controvalore economico di 111.000 euro, sarà curata dall’Associazione Culturale degli Ucraini in Trentino (APS Rasom), che ha attivato il contatto in patria con la struttura sanitaria, e da un gruppo di Vigili del Fuoco volontari di Volano.

In questo modo, il materiale acquistato direttamente da Autobrennero già domani potrà essere nella disponibilità del personale medico.

