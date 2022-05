Giornata Sollievo. Le richieste di Pro Vita&Famiglia: «Incentivare palliative e hospice»

Pubblicità

Si è celebrata ieri, domenica 29 maggio, la XXI edizione della Giornata Nazionale del Sollievo.

Motivo cardine della Giornata è sensibilizzare tutta la società civile e non solo le persone sofferenti, al vissuto del sollievo e il suo obiettivo va oltre il singolo giorno della celebrazione.

Essa si propone infatti di focalizzare l’attenzione di tutti i cittadini su ciò che è concretamente possibile fare per portare sollievo a chi è nella prova del dolore. La presenza, la vicinanza, la prossimità alla persona malata e sofferente, nella loro.

Una Giornata promossa dal ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e per la quale si sono mosse molte associazioni, soprattutto l’universo prolife. Tra queste anche la onlus Pro Vita & Famiglia, che ha lanciato l’allarme sulla mancata e corretta applicazione della legge sulle cure palliative e per le istanze pro-eutanasia che arrivano dalla politica. «Nessuno va lasciato solo di fronte alla malattia. E’ l’appello che oggi più che mai si rende urgente e carica di responsabilità politica, istituzioni e società civile» ha dichiarato Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione.

«Lo sappiamo e lo denunciamo da tempo – ha evidenziato – l’applicazione della legge 38/2010 che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore è rimasta colpevolmente indietro. Per questo il Parlamento ha il dovere, non più rimandabile, di incentivare proprio l’accesso alla palliazione così come l’uso degli Hospice ed è assurdo che, invece, c’è chi – proprio dagli scranni di Palazzo Madama e Montecitorio – proponga l’esatto contrario, ovvero sbarazzarsi del problema portando avanti progetti pro eutanasia o, peggio, che mirano alla legalizzazione dell’omicidio del consenziente».

«Stato e medicina – ha concluso Coghe di Pro Vita & Famiglia – devono stare accanto a chi soffre, ai malati, ai più deboli e fare di tutto per alleviare le sofferenze, non per eliminare il sofferente».