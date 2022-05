Francesco Moser, Gustav Thöeni e Marco Rossi, testimonial della riapertura del “Passo Dello Stelvio”

Pubblicità

In occasione dell’annuale apertura del Passo dello Stelvio, con i suoi 2760 il passo automobilistico più alto d’Europa, due grandissimi campioni si ritrovano per pedalare lungo i numerosi tornanti e simbolicamente conquistare “Cima Coppi”.

Si tratta di Francesco Moser e di Gustav Thöeni due tra i massimi campioni della storia dello sport italiano. Nella loro ascesa al “Santuario dei ciclisti” saranno accompagnati da un altro atleta Altoatesino, il più volte campione e primatista italiano di decathlon Marco Rossi, che è anche l’editore dei nuovi libri usciti proprio in questi ultimi mesi e dedicati ai due campioni.

La partenza è fissata lungo la statale dello Stelvio presso l’Albergo Bellavista di Trafoi, luogo di nascita di Gustav Thöeni. Dove la sera prima, nell’ambito di un evento ristretto agli addetti ai lavori e ad alcuni selezionati ospiti tifosi, verranno nuovamente presentati i due libri e ripercorsa la carriera delle due leggende dello sport. Un’occasione per vedere dal vivo i due grandi campioni a cui tanto deve lo sport italiano.

Il 2 giugno, come ogni anno, viene riaperta la strada che porta al Passo dello Stelvio, che per oltre 6 mesi l’anno è chiuso per troppa neve. E la viabilità, sul versante altoatesino, è garantita proprio fino all’abitato di Trafoi, il paese di Gustav Thöeni, dove è nato e dove ancora vive e lavora.

Quel giorno Gustav Thöeni e Francesco Moser percorreranno i circa 1300 metri di dislivello che portano dall’albergo Bellavista di Trafoi al Passo dello Stelvio in sella alle nuove biciclette ibride da strada della linea F. Moser, accompagnati da Marco Rossi, l’editore dei loro rispettivi libri, pubblicati quest’anno. Oltre ad aver unito i due miti dello sport, la cosa che accomuna Marco Rossi ai due campioni è di avere egli stesso un passato sportivo.

Molto meno glorioso ma comunque ricco di 7 titoli italiani e 5 primati italiani nelle prove multiple dell’atletica leggera (decathlon ed eptathlon). Inoltre, tutti e tre sono della stessa regione, il Trentino Alto Adige. Il 1° giugno, presso l’albergo Bellavista, alla presenza di un numero limitato di ospiti (prenotazione richiesta) verranno ricordate le carriere sportive dei due grandi campioni e presentati i due libri.

