Classi discriminate a Cavalese, la replica del dirigente scolastico: «Disponibilità insegnanti elemento decisivo»

Egregio direttore,

mi preme rassicurare i lettori di “La Voce del Trentino” rispetto alla lettera di un genitore, segnalata in data 30 maggio (“Classi discriminate? I malumori dei genitori“) Nessuna discriminazione tra classi.

La possibilità di effettuare visite guidate e viaggi di istruzione è stata messa in discussione per lunghi mesi dall’emergenza pandemica e dalle conseguenti misure restrittive.

Nonostante queste difficoltà, gli insegnanti e i genitori di diverse classi dell’IC Cavalese hanno con determinazione inseguito l’idea di organizzare un viaggio o almeno una “visita guidata”, di una sola giornata, per concludere in modo significativo l’anno scolastico.

La disponibilità degli insegnanti ad accompagnare gli alunni è, in questi casi, l’elemento decisivo per la realizzazione. Per altre classi, è mancata questa disponibilità o è mancata una proposta specifica, condivisa dal Consiglio di classe (docenti e rappresentanti dei genitori).

Nonostante questo, per tutte le classi sono state proposte e realizzate diverse iniziative sul territorio, con visite a luoghi di rilievo storico e culturale, come l’uscita in bicicletta al Museo Geologico di Predazzo, o le uscite in montagna.

L’amarezza espressa dai genitori è più che comprensibile, dopo lunghi mesi di pandemia che hanno costretto al distanziamento sociale e ridotto le occasioni di incontro.

Il viaggio di “terza media” è, poi, una sorta di rito di passaggio e i ragazzi ne sentono molto la mancanza.

Mi auguro quindi che le condizioni in cui la scuola opererà nel prossimo anno scolastico siano migliori e permettano la ripresa completa dei viaggi di istruzione.