Centro servizi anziani Contrada larga: inaugurazione ufficiale della nuova sede

Oggi, lunedì 30 maggio, è in programma l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Centro servizi anziani Contrada larga, che da via Belenzani si trasferisce in via San Giovanni Bosco 10.

Operatori e utenti si ritroveranno alle 15.20 in via Belenzani per chiudere simbolicamente il nuovo portone e dirigersi poi verso il nuovo centro, dove alle 16.00 è previsto il taglio del nastro e un momento di festa.

Il Centro servizi anziani è aperto tutti i giorni, risponde al numero di telefono 0461 235348 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 18.00.

Nell’orario di apertura è possibile leggere il giornale, bere un caffè in compagnia, parlare con gli educatori, fare due chiacchiere con le iscritte e gli iscritti e partecipare alle diverse attività: passeggiate nella natura, salottini di quartiere, pranzi del fine settimana, atelier creativo, aperitivi, gite in compagnia, attività motorie all’aperto, cinema al centro, sportello tecnologico. Per partecipare basta associarsi pagando una tessera annua di 15 euro.

Presso il Centro è attivo anche il servizio gratuito Pronto Pia, rivolto agli anziani soli o con limitate reti familiari della città. Risponde al numero 800292121 negli orari di apertura del Centro.

Le associazioni ed i volontari aderenti al progetto si occupano di accompagnamenti, piccole commissioni, compagnia personale e telefonica.

