Vandali in azione a Rovereto, molte macchine devastate per «gioco»

Bruttissimi episodi a Rovereto alcune notti fa. Una banda di giovani vandali ha devastato molte autovetture in via Pasqui, via Sabbioni e vie limitrofe infrangendo vetri e rovinando le carrozzerie. I danni sono ingenti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe solo di atti vandalici perché dalle autovetture non è stato rubato nulla.

Ieri sera è stato segnalato in via Paoli anche un pestaggio nei confronti del titolare di un esercizio pubblico. Alcune fonti, non ancora confermate dalle forze dell’ordine, parlano di una banda di ragazzi proveniente da Bolzano che si diverte a devastare qualsiasi cosa si trovi sul loro passaggio.

Molti i cittadini infuriati per la mancanza di sicurezza nella città della Quercia che negli ultimi mese sembra peggiorata. Molti i titolari di bar e ristoranti che hanno manifestato malessere e disagio nei confronti di questi atti di teppismo che risultano essere ormai fuori controllo.

