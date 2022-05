Tragico schianto con la moto sulla gardesana orientale, muore il 22 enne Matteo Mazzoldi

Pubblicità

Il drammatico incidente motociclistico è accaduto oggi 29 maggio sulle strade dell’Alto Garda pochi minuti dopo le 8:30 sulla strada 349 della gardesana orientale nel comune di Nago Torbole tra gli abitati di Torbole e la frazione Tempesta nei pressi della galleria Valmarsa, poco distante dalla spiaggia delle Lucertole.

Da una prima ricostruzione Matteo Mazzoldi, un 22 enne residente a Nago mentre era in sella alla sua motocicletta e stava procedendo in direzione Malcesine per recarsi al lavoro, ha perso il controllo della moto forse per l’asfalto bagnato dalla pioggia che stava cadendo in zona, e si è schiantato contro la parete rocciosa posta a lato della carreggiata. È morto sul colpo.

Non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti, si tratterebbe quindi di una uscita autonoma di strada. In pochi minuti sono giunti in maniera massiccia i soccorsi con le ambulanze dei sanitari del 118 e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso che ha sbarcato l’equipe sanitaria a pochi metri dall’incidente per cercare di prestare le prime cure al giovane 22 enne.

In supporto al personale sanitario e la messa in sicurezza dell’area sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda.

I sanitari purtroppo non hanno potuto che far altro però che constatare il decesso del 22 enne residente a Nago Matteo Mazzoldi, troppo gravi le ferite riportate.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e compiere tutte le formalità di rito è intervenuta la Polizia Stradale di Riva del Garda che con il supporto dei carabinieri della compagnia rivana e la Polizia Locale hanno gestito il traffico rimasto bloccato in entrambe le direzioni fino alla tarda mattinata.

