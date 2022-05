Successo per la cena di gala «Insieme per l’autismo». 663 persone presenti, raccolti 65 mila euro

Pubblicità

Nuovo successo per dodicesima edizione della Cena di Gala organizzata nella serata di ieri, sabato 28 maggio, presso il Centro Congressi COCEA di Taio di Predaia.

L’evento, che risulta essere da anni il più importante nel genere in Trentino, è stato promosso dalla Fondazione Trentina per l’Autismo per sostenere i progetti dell’ente e in particolare Casa Sebastiano. Il ricavato di questa edizione servirà per promuovere percorsi di vita autonomi, supportare i bisogni delle persone con lo spettro autistico e sostenerle nel progetto di vita autonoma, attraverso un percorso di emancipazione e autonomia graduale e accompagnata dalla famiglia.

Il ricavato della serata, che come detto andrà ad iniziare il percorso del progetto «Dopo di Noi», è stato di 65 mila euro, a cui vanno detratti circa30 mila euro di costi. Presenti 663 persone che non hanno fatto mancare il loro sostegno a Giovanni Coletti, presidente della Fondazione Trentina per l’autismo e vero motore di tutte le iniziative legate all’autismo in Trentino e non solo.

Non è mancato nemmeno il sostegno della giunta provinciale presente con il presidente Maurizio Fugatti e gli assessore Stefania Segnana, Achille Spinelli e Giulia Zanotelli, a dimostrazione dell’attenzione dell’esecutivo ai temi legati alla disabilità e alle politiche sociali.

La giunta provinciale sostiene Casa Sebastiano che è il simbolo di un Trentino che non lascia indietro nessuno: la struttura, nata nel 2017 e diventata quasi subito punto di riferimento per l’autismo anche al di fuori della provincia.

Casa Sebastiano si estende su circa 4000 metri quadrati e ha anche conseguito la certificazione “ARCA Platinum”, che premia la sostenibilità grazie alle costruzioni in legno. Come detto in precedenza si tratta di un centro di altissimo livello che vanta anche una Stanza Multisensoriale Interattiva unica nel suo genere, in più ci sono laboratori di falegnameria, cucina, pittura, fattoria con animali e pet terapy, giardinaggio e tante altre attività che aiutano i ragazzi autistici nel percorso di crescita. Pochi mesi fa è nata anche un’azienda agricola ubicata a 500 metri da Casa Sebastiano, che servirà per accogliere nel mondo del lavoro i soggetti autistici.

Una serata che ha visto protagonisti anche degli artisti di notevole fama, a partire da Fausto Leali per arrivare a Ivana Spagna che ha infiammato i presenti. Molto divertente l’intermezzo di Andrea Fratellini apprezzato ventriloquo che ha portato una ventata di allegria. E dopo due anni di stop per colpa dell’emergenza sanitaria ci voleva davvero.

Sul palco sono saliti anche Katia Ricciarelli, prima «madrina» della manifestazione 12 anni fa e Ignazio Moser. Confermata anche la partnership con Aquila Basket, suggettata dalla presenza del presidente Longhi.

Molto applauditi, quando sono stati chiamati dalla conduttrice Monica Morandini sul palco, anche i 12 gli chef che hanno preparato la cena insieme allo staff del centro di Formazione Professionale Enaip Alberghiero e Ristorazione di Ossana che per l’ennesima volta si sono riuniti a scopo benefico, per la gioia del cuore e del palato per realizzare una cena con i fiocchi e deliziare il palato con raffinata creatività, proponendo ognuno un piatto diverso.

Non ha voluto mancare nemmeno il mitico «chef eroe» d’America Bruno Serato, veneto di origine, “incoronato” eroe d’America dalla CNN per l’aiuto concreto che da 14 anni garantisce ogni giorno a 2000 bambini bisognosi di Anaheim, a sud di Los Angeles e testimonial della fondazione Trentina per l’autismo. «Andate a suonare i campanelli di tutti i ristoranti senza paura perchè c’è tanto bisogno di voi» ha detto Serato rivolto ai giovani camerieri dell’Istituto Enaip di Ossana. Poi ha confidato di cercare 5 camerieri per i suoi ristornati in America. L’alzata di mani di molti ragazzi fa ben sperare per le motivazioni nel loro futuro.

«Apprezziamo tutte le iniziative di questo tipo di grande valenza sociale – ha spiegato il presidente Fugatti – che avranno sempre il nostro sostegno, complimenti a Giovanni Coletti che da tempo ha iniziato questo percorso interrotto purtroppo da due anni di pandemia. Ma stasera siamo ripartiti tutti con grande felicità»

ll presidente Fugatti, nell’elogiare gli organizzatori, ha evidenziato come nel Trentino serva «sempre più collaborazione fra welfare privato e pubblico, come qui». Presenti anche i parlamentari Martina Loss e Andrea De Bertoldi e l’assessore regionale Lorenzo Ossanna.

«Siamo soddisfatti, una bella serata di gala – ha dichiarato Giovanni Coletti – ottimi artisti e tutti partecipanti sereni e felici. I soldi raccolti andranno a costruire le fondamenta del progetto del «Dopo di Noi» per non lasciare soli i pazienti affetti da Autismo. Voglio davvero ringraziare tutti gli oltre 120 volontari che hanno partecipato all’allestimento di questa serata e tutti coloro che hanno deciso di intervenire, grazie a loro ancora una volta non ci sentiamo soli» (Galleria foto a Cura di Stefano Melchiori)

