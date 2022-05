Si scontrano con un Tir sull’A4, grave una 17 enne trentina

Pubblicità

Pubblicità



Il grave incidente è accaduto nella mattinata di ieri sabato 28 maggio, intorno alle 9:00, lungo il tratto dell’autostrada A 4 tra i caselli di Desenzano del Garda e Sirmione all’altezza di San Martino della Battaglia.

Per cause che sono al vaglio degli inquirenti una vettura con a bordo 5 giovani, due ragazze 17 enni, una 16 enne, una 19 enne e un ragazzo 19 enne, si sono scontrati violentemente contro un tir rimanendo incastrati nell’abitacolo.

In maniera imponente è stata subito attivata la macchina dei soccorsi. La centrale Areu ha inviato sul posto 5 ambulanze e un auto medica partita da Brescia che ha prestato le prime cure a tutte le persone coinvolte. Per liberare i feriti dalle lamiere contorte dell’auto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Desenzano del Garda con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Brescia che con l’utilizzo delle pinze idrauliche hanno estratto i giovani per affidarli alle cure dei sanitari.

Pubblicità Pubblicità

La ferita più grave è una 17 enne trentina che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Poliambulanza di Brescia. La ragazza è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Meno gravi fortunatamente le condizioni degli altri 4 giovani che hanno riportato ferite giudicate non gravi e sono stati accompagnati agli ospedali di Montichiari e Desenzano per ricevere tutte le cure del caso.

Per accertare la dinamica dello schianto e ascoltare la testimonianza del autista del mezzo pesante coinvolto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Verona Sud. Notevoli disagi al traffico con code e forti rallentamenti che sono durate tutta la mattina per permettere i soccorsi , e la messa in sicurezza dell’autostrada da parte del personale addetto alla manutenzione.

Pubblicità Pubblicità