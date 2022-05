Ieri due incidenti in zona Pietramurata, 3 centauri finiscono in ospedale

Pubblicità

Pomeriggio di sabato 28 maggio di lavoro per le squadre dei vigili del fuoco di Dro per due incidenti che hanno visto protagonisti dei centauri nella zona del crossodromo Ciclamino in località Isoletta a sud del abitato di Pietramurata.

Il primo incidente è accaduto intorno alle 13:15 all’interno del crossodromo. Un centauro straniero 21 enne mentre stava compiendo dei giri di allenamento sulla pista mentre si accingeva a compiere un salto è caduto rovinosamente sulla pista.

Sul posto in pochi minuti sono giunti i sanitari con un ambulanza del 118 dell’ospedale di Arco, e della croce rossa della valle dei laghi di stanza a Vezzano. Vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elicottero atterrato proprio nelle vicinanze della pista.

In supporto ai sanitari è giunta una squadra di vigili del fuoco droati con 6 uomini che hanno anche messo in sicurezza la zona.

Il giovane dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito al Santa Chiara di Trento per tutte le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino avrebbe riportato un politrauma agli arti e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Nemmeno il tempo di rientrare che gli stessi uomini della protezione civile sono stati allertati per un incidente stradale che ha visto coinvolte due moto e una vettura sulla 45 bis della gardesana a pochi metri dall’ingresso nord del circuito del Ciclamino a Pietramurata.

In questo caso due moto e un veicolo si sono scontrati facendo cadere a terra i conducenti delle motociclette: un uomo e una donna stranieri.

In questo caso i due centauri sono stati trasportati con le ambulanze presso l’ospedale di Arco dove le loro condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione. Illesi anche gli occupanti della vettura. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale intercomunale dell’Alto Garda.

Il traffico per questo incidente è andato letteralmente in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni con deviazioni lungo la sp 214 del lago di Cavedine.

