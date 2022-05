Giovani universitari in Comune: 24 tirocini per 18 progetti, domande fino al 13 giugno

Pubblicità

Pubblicità



L’Università degli studi e il Comune di Trento bandiscono una selezione per la partecipazione a tirocini finalizzati a promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nella pubblica amministrazione in diversi ambiti. 24 i posti disponibili per 18 progetti.

Possono accedere alla selezione gli iscritti ad un corso studi presso l’Università degli studi di Trento, compreso i corsi interateneo ma gestiti da Unitn, con un livello di conoscenza della lingua italiana almeno C1.

Ulteriori requisiti di partecipazione alla selezione per ciascun progetto di tirocinio sono specificati nell’ALLEGATO 1, suddivisi per Area economica–giuridica–sociale–umanistica e Area tecnico informatica (DISI/DICAM).

Pubblicità Pubblicità

I tirocini avranno una durata dai 3 ai 5 mesi e si svolgeranno tra settembre 2022 e febbraio 2023. L’orario sarà tendenzialmente part-time e verrà concordato tra tutor aziendali e studenti vincitori della selezione, in modo da rendere l’impegno di tirocinio conciliabile con quello di studio.

La candidatura al bando dovrà essere effettuata esclusivamente online al link https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/serv-studenti entro le ore 12.00 di lunedì 13 giugno, allegando curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali e lettera che motivi la scelta del progetto di tirocinio.

I candidati possono contattare i tutor del/i progetti prima della candidatura per approfondire con lo stesso eventuali aspetti di interesse. Su www.trentogiovani.it è disponibile il testo completo del bando, con ulteriori dettagli e le informazioni sui singoli progetti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità