Corsi per Operatore socio-sanitario: approvata la nuova Disciplina

Approvata dalla Giunta la nuova Disciplina dei corsi di formazione per Operatore socio-sanitario gestiti in provincia di Trento dagli enti autorizzati, ovvero Azienda provinciale per i servizi sanitarie e Opera Armida Barelli.

“I corsi sono regolamentati da un Ordinamento didattico che ne definisce i contenuti e obiettivi formativi e una Disciplina riguardante le modalità di organizzazione e funzionamento – spiega l’assessore alla salute Stefania Segnana –. I due documenti, approvati dall’esecutivo, vengono periodicamente aggiornati alla luce dell’esperienza formativa maturata, proprio per mantenere nel tempo una formazione di qualità e soprattutto adeguata alle esigenze del sistema socio-sanitario trentino.

L’attuale Ordinamento didattico e relativa Disciplina sono stati approvati nel 2019, oggi – conclude l’assessore -, in accordo con gli enti gestori, entra in vigore una nuova Disciplina con alcune novità importanti che facilitano i nostri studenti, rimane invece confermato l’Ordinamento didattico attualmente vigente“.

Queste le novità principali:

possibilità di adottare modalità didattiche a distanza per la parte teorica del corso, nel limite di quanto prevedono le Linee guida nazionali vigenti;

possibilità di ammissione in sovrannumero, e quindi fuori contingente programmato dei corsi, di studenti che hanno frequentato il primo anno del corso di laurea infermieristica e di coloro che sono in possesso di un titolo professionale di infermiere non riconosciuto in Italia, residenti in provincia di Trento. In questi casi, l’ammissione in itinere, prevede un percorso formativo ridotto in relazione alla formazione pregressa dello studente e permette (in quanto ammissione in sovrannumero) di non ridurre i posti disponibili per gli esterni;

attribuzione di nuove funzioni al Consiglio formativo del corso;

adozione di un sistema di autovalutazione e miglioramento della qualità formativa.

