Animali regalati come premi alle fiere: il Veneto dice basta

Con l’approvazione dell’ordine del giorno sulla tutela degli animali, il Veneto dice basta agli animali utilizzati come premi alle fiere.

Precedentemente, una legge nazionale aveva già sancito che gli animali non avrebbero più potuto essere utilizzati come premi. Un obbligo che non tutte le regioni italiane stanno rispettando. Tra queste anche il Veneto, ma da oggi tutto cambia.

Infatti, la proposta che riguarda tutti gli animali, anche quelli tipicamente classificati d’allevamento, vieta l’utilizzo per fini ludici o commerciali. Questo perché ancora oggi asini puledri o maiali, venivano offerti come vincita di gioco durante eventi, lotterie e sagre, mettendoli a rischio di maltrattamento e spesso anche di macellazione vista l’impossibilità di mantenimento da parte del vincitore. La stessa proposta varrà anche per i pesci rossi chiusi per ore in sacchetti di plastica, uccellini, cavie e conigli costretti in spazi ristretti di essere ad essere “vinti” al luna park o alle fiere di paese.

