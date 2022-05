Scontro auto – moto a Commezzadura, ferito centauro 28 enne

Pubblicità

Pubblicità



Allarme questa mattina sulle strade della valle di Sole lungo la strada statale 42 del Tonale e Mendola per un incidente stradale che ha visto coinvolti una moto con a bordo un centauro 28 enne e una vettura.

Lo scontro avvenuto nei pressi di un incrocio all’altezza dell’abitato della frazione Mastellina a Commezzadura, ha fatto cadere rovinosamente a terra il centauro.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari con le ambulanze che hanno prestato le prime cure al giovane, vista la grave dinamica dello scontro è stato fatto decollare anche l’elicottero atterrato nei prati adiacenti alla strada statale.

Pubblicità Pubblicità

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Commezzadura con 10 uomini supportati anche dai colleghi del corpo di Dimaro.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cles. il 28 enne ferito sopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato trasportato all’ospedale di Cles per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio clesiano le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità