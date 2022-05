Pro Loco di Sabbionara: l’edizione numero sei di “Sport e Sapori”

Pubblicità

Dopo anni di fermo forzato, la stagione estiva si è aperta lo scorso fine settimana con l’edizione numero sei di “Sport e Sapori“, la manifestazione sportivo-gastronomica della Pro Loco di Sabbionara.

Quella di quest’anno è stata una ripartenza in grande stile dopo lo stop dovuto al Covid, con un valore simbolico di rinascita e ritorno alle consuete attività di volontariato molto apprezzate dal paese. Tanti fattori hanno giocato a favore dell’ottima riuscita: primo fra tutti l’energia di una numerosa squadra di volontari entusiasti come mai prima, che è andata crescendo nonostante le difficoltà legate alla pandemia.

A scalpitare però non erano solo gli organizzatori, ma anche una nutrita schiera di atleti che ha fatto registrare una partecipazione da record ai tornei di calcio, basket, morra, tiro alla fune e green volley, la novità di quest’anno. Grazie anche al supporto di volontari esterni e simpatizzanti, è stato possibile organizzare ed arbitrare le partite e premiare i vincitori in ogni disciplina.

Quest’anno il torneo delle annate ha visto trionfare la squadra del 97/98, il basket è stato dominato dai Mullet Team, mentre il torneo di green volley ha incoronato The Bison Team .

Sul versante sapori, le cucine della Pro Loco hanno offerto, oltre ai canonici panini farciti con golosità alla griglia, piatti unici di prodotti locali come carne salà e trota “en saor”.

Sul palco di “Sport e Sapori 6” si sono avvicendati dj e gruppi dal vivo, ciascuno portando il proprio genere musicale e incontrando così i gusti di ogni generazione, in vero stile Pro Loco. Dai rinomati dj Festi e Zan-f alle cover in chiave rock dei Free Trial, passando per gli elettrizzanti Out of Tune ed il mix chitarra/armonica di El Cisto: il parco di San Bernardino si è trasformato in una vetrina per il panorama musicale locale, molto apprezzato dal pubblico durante tutte le serate della manifestazione.

La Pro Loco di Sabbionara ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: dai molti volontari ai vari sponsor, dalla Parrocchia San Bernardino di Sabbionara all’Amministrazione comunale che sostiene anche economicamente i progetti dell’associazione a favore della comunità.

Un plauso da parte del sindaco Ivano Fracchetti e dell’assessore al turismo Marino Salvetti per l’ottima organizzazione e il notevole successo della 4 giorni dedicati allo sport e alla socialità, allo stare insieme, favorendo il ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia che hanno condizionato ogni attività associativa e sociale.

Complimenti al presidente, al direttivo e a tutti i sostenitori della Proloco di Sabbionara con un arrivederci alla prossima edizione.

