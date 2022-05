«PNRR in Trentino tra opportunità e rischi»: se ne parla martedì insieme al ministro Mariastella Gelmini

Pubblicità

Si terrà questo martedì 31.05.2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:45 presso le Cantine Ferrari di Trento la Conferenza dal titolo: “PNRR in Trentino tra opportunità e rischi”.

L’obiettivo è quello spiegare al pubblico, cittadini, imprese ed enti locali, in modo chiaro cos’è il PNRR, quali sono le sue origini a livello europeo e quale il suo potenziale impatto in Provincia di Trento dal punto di vista ambientale ed economico con numeri e progetti aggiornati alla mano e i rischi che si corrono se questa opportunità non viene gestita correttamente.

Saranno presenti in apertura dei lavori il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, il Vicepresidente del Consiglio Provinciale Mario Tonina, l’Assessore del comune di Trento alla transizione ecologica e mobilità Ezio Facchin e il Presidente della Camera di Commercio Giovanni Bort.

Seguirà una tavola rotonda di economisti, dirigenti tecnici e imprese con Maurizio Fauri Università di Trento membro della commissione tecnica PNRR, Dario Peirone docente del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Andrea Villotti Presidente Patrimonio del Trentino spa, Laura Pedron dirigente generale dipartimento sviluppo economico ricerca e lavoro della PAT, Emanuela Trentin amministratore delegato Siram-Veolia spa e Pompeo Viganò amministratore delegato Delta Informatica spa.

In chiusura interverranno l’Assessore provinciale allo Sviluppo economico Achille Spinelli e l’economista e banchiere Ettore Gotti Tedeschi. Qui la locandina con la scaletta dell’evento e i relatori coinvolti. Per riservare gli ultimi posti in sala o prenotare la diretta web: https://www.sustainableeconomy.eu/eventi/pnrr-in-trentino/

