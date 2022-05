Nella notte si ribalta alla rotatoria della Bermax, ferita una 23 enne

Pubblicità

Pubblicità



Incidente stradale alle prime ore di oggi sabato 28 maggio intorno alle 1:30 lungo la strada statale 12 del Brennero a nord della città capoluogo poco dopo l’abitato di Gardolo, nei pressi della rotatoria dell’attività commerciale Bermax.

Una vettura con a bordo una 23 enne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi sulla sede stradale rimanendo ferita.

Sul posto sono giunti i sanitari con un ambulanza del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane.

Pubblicità Pubblicità

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza della strada sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Gardolo e dei permanenti .

Per gli accertamenti di rito si sono occupati gli uomini della Polizia Locale cittadina. La ragazza, sotto shock, dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata al Santa Chiara per tutte le cure del caso.

Dalle informazioni ricevute dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non desterebbero comunue preoccupazioni.

Pubblicità Pubblicità