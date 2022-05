Mascherine a scuola, l’ottimismo di Costa: verso lo stop a settembre

Pubblicità

Pare che per il prossimo anno scolastico ci sia la possibilità di rientrare in classe a volto scoperto. Questo l’obiettivo del sottosegretario alla Salute Costa che spera: “Ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma anche senza mascherine”.

A fronte del 92% della popolazione che ha aderito alla campagna vaccinale e ad una situazione pandemica in miglioramento, per Costa è sicuro che ci siano le condizioni per fare questo passo avanti e togliere le mascherine anche durante le attività didattiche.

Per il momento, il Governo sembra avere una sensibilità diversa in cui ha prevalso una linea precauzionale, ma ormai dopo l’allentamento delle misure restrittive, l’obiettivo è quello liberare anche la scuola.

