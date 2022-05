L’associazione culturale G.B. Lampi in assemblea

Pubblicità

Domani pomeriggio, domenica 29 maggio alle 17, nella sede sociale di Casa de Gentili a Sanzeno, si terrà l’assemblea annuale dell’associazione culturale G.B. Lampi.

Dopo gli adempimenti di rito, con l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, i soci saranno chiamati ad eleggere il nuovo direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Quest’anno l’associazione, che venne fondata nel 1992 a Romeno da don Fabio Fattor, compie 30 anni: un compleanno significativo per il sodalizio che negli ultimi anni ha visto crescere notevolmente la compagine sociale.

Per ricordare l’importante anniversario verrà presentata in assemblea e consegnata ai soci nelle prossime settimane una pubblicazione particolare, nata dalla penna di Fiorenzo Degasperi e dalla macchina fotografica di Diego Marini.

“Anaunia – Storie da non dimenticare” è il titolo del libro che rappresenta un doveroso omaggio ai soci fondatori, ai presidenti scomparsi e a tutte le persone che, a vario titolo, hanno collaborato alla crescita culturale della nostra bella valle.

Il volume, rimasto nel cassetto qualche anno in attesa di tempi migliori, non solo vuole raccontare storie da non dimenticare, ma anche diventare uno stimolo ad apprezzare quotidianamente ciò che ci circonda, dalla natura all’arte, dalla storia alle tradizioni.

Il libro è corredato dai suggestivi scatti fotografici di Diego Marini, che ha percorso in lungo e largo la Val di Non alla ricerca dei luoghi e delle storie narrate da Fiorenzo Degasperi.

Durante l’assemblea sarà presentato anche il programma annuale delle iniziative culturali, con le tradizionali conferenze estive, gli approfondimenti tematici e i viaggi alla scoperta del territorio italiano ed europeo.