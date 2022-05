In Biblioteca a Cles “Chi ben comincia…” una mostra realizzata dai bambini degli asili tutta da scoprire

Pubblicità

Nell’ambito degli eventi “Cles x Agenda 2030”, fino a martedì 7 giugno prossimo in Biblioteca a Cles è visitabile “Chi ben comincia… “, una mostra per raccontare alcuni progetti educativi delle scuole dell’infanzia e dell’asilo nido di Cles, inerenti l’obiettivo 4 – fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. La mostra è curata delle Scuole dell’Infanzia Arcobaleno, Casa del Sole, L. Borghesi di Mechel e della Coop. La Coccinella.

Si tratta di pannelli espositivi realizzati dai bambini dell’asilo che pongono in evidenza alcune tematiche attuali, dimostrando come la scuola dell’infanzia sia all’avanguardia nell’educazione dei più piccoli, sensibilizzandoli su problematiche diverse ed incoraggiandoli ad esprimere la loro opinione, stimolando la loro creatività, mettendo a disposizione qualsiasi materiale e strumento desiderino utilizzare.

Nel percorso è esposto un tabellone riguardane l’insegnamento intitolato ‘Scuola… tra dentro e fuori’ dove i bambini si esprimono sull’esplorazione della natura nel territorio dove vivono.

Un altro pannello riguarda la comunicazione, come imparare a tessere una rete sociale già da piccoli, imparando a farlo attraverso la corrispondenza, sia col sistema scolastico che con amici e famigliari, narrando esperienze vissute quotidianamente.

In un altro si parla di pace, tolleranza, solidarietà, uguaglianza, ma soprattutto di rigettare ogni forma di violenza, consapevolizzando i bambini già dalla tenera età a schierarsi contro la guerra.

I bimbi hanno anche realizzato due simpatiche ‘cassette postali’ dove chiunque può lasciare un messaggio.

Ricordiamo altri tre eventi importanti che si svolgeranno in Biblioteca:

martedì 31 maggio ad ore 16.30 in Biblioteca a Cles: Oltre le barriere e BiblioteCAA – I risultati di un progetto orientato ad una comunicazione più efficace e inclusiva, consegnati dai ragazzi dell’IC Cles. Prove ed esperimenti alla portata di tutti. A cura della Coop. GSH nell’ambito della Settimana dell’Accessibilità Comunicativa.

Venerdì 3 giugno dalle 14.30 alle 16.30 in Biblioteca a Cles: Conosciamo la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) – Un’opportunità di reale comunicazione e partecipazione per le persone con bisogni comunicativi speciali attraverso tecniche, strategie e tecnologie. A cura di GSH nell’ambito della Settimana dell’Accessibilità Comunicativa con la partecipazione di Luca Errani.

Lunedì 6 giugno alle ore 16.30 in Biblioteca a Cles: Un murales in biblioteca – Una nuova area dedicata a fumetti e graphic novel per ragazze e ragazzi con l’inaugurazione del murales disegnato da Marta Baroni. Laboratorio creativo a cura dell’artista. A seguire merenda con l’autrice e firmacopie. Età consigliata: 9+

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Maggiori info: Biblioteca di Cles

