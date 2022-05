Giornata di passione sull’ A22: 36 enne muore dopo un tamponamento con un Tir

Pubblicità

Pubblicità



Sull’autostrada del Brennero ieri, venerdì 27 Maggio, è stata una giornata di autentica passione. Sono infatti stati 3 gli incidenti stradali verificatisi tra i caselli di Egna Ora e San Michele all’Adige.

Dopo un leggero incidente successo nella mattinata, che ha comunque causato lunghe code nel pomeriggio due altri gravi scontri successi sulla corsia nord hanno paralizzato il traffico fino a tarda ora.

Il primo grave incidente è accaduto pochi minuti prima delle 14:00. Un furgone mentre stava percorrendo la corsia nord all’altezza km 113 ha tamponato violentemente un tir facendo rimanere incastrato nell’abitacolo il 36 enne conducente. Da una prima ricostruzione l’uomo, che stava procedendo con un furgone a noleggio sulla corsia di sorpasso per evitare la lunga colonna di auto, è rientrato improvvisamente sulla normale corsia di marcia finendo per tamponare l’autoarticolato fermo in colonna.

Pubblicità Pubblicità

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari alto atesine e l’elisoccorso di Trento atterrato poco distante. Per liberare il conducente rimasto incastrato nelle lamiere contorte del furgone le squadre dei vigili del fuoco di Egna, San Michele all’ Adige e permanenti di Trento hanno dovuto usare le pinze idrauliche.

I sanitari purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo 36 enne residente a Bolzano, ma di origine albanese.

Sul posto per compiere tutte le formalità di rito le pattuglie della polizia stradale di Trento e il personale dell’autostrada per mettere in sicurezza la zona. L’incidente ha causato grossi disagi per l’intenso traffico.

Pubblicità Pubblicità



Mentre altri automezzi dei vigili del fuoco di Egna stavano recandosi sul luogo del primo incidente si sono imbattuti in un secondo incidente che ha riguardato un tamponamento tra due tir in corsia nord al km 115, anche in questo caso uno dei due autisti rimasto incastrato nella cabina.

Sul posto sono subito intervenute le ambulanze della croce bianca di Salorno e della piana Rotaliana.

Per liberare l’autista rimasto incastrato sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Egna, San Michele e i permanenti di Trento. I feriti dopo essere stati estratti sono stati portati in ospedale per tutte le cure del caso.



Sul posto anche la polizia stradale e il personale addetto del autostrada per mettere in sicurezza la zona. Il traffico soltanto nel tardo pomeriggio ha potuto riprendere a scorrere regolarmente.