Aumentano ancora gli Italiani contrari all’invio delle armi all’Ucraina

Gli italiani continuano a non volere l’invio di armi in Ucraina, in netta controtendenza con le decisione del governo Draghi che invece sembra voler tirare diritto e continuare a farlo.

È questo l’esito dell’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Noto sulla percezione della guerra nel nostro Paese – che è stato trasmesso a Porta a Porta su Rai 1 – il 47% dei cittadini è contro l’invio di armi in Ucraina, in crescita rispetto al 44% di un mese fa.

I favorevoli, invece, sono il 41%, in calo di un punto. Per quanto riguarda l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, invece, i favorevoli sono il 52%, ma attenzione: il 15% è d’accordo sull’adesione dei due Paesi scandinavi, ma non in questo momento. Il 33% è contrario.

Solo il 25%, invece, è convinto che servirebbe rafforzare, con gli Usa ed il Regno Unito, il supporto militare all’Ucraina per aiutarla a vincere la guerra contro la Russia di Putin. Come emerge dal sondaggio realizzato nelle ultime 24 ore dall’Istituto Demopolis.

2 italiani su 3 iniziano a temere, in prospettiva, il rischio di una terza guerra mondiale. Sulla guerra in Ucraina inoltre un’ampia fetta di italiani chiede un ruolo di primo piano all’Unione Europea nella ricerca della pace. Per più di 8 italiani su 10 la Nato non dovrebbe intervenire con proprie truppe.

Nell’attuale scenario, oltre l’80% dei cittadini esclude l’opzione di un intervento diretto dei Paesi della Nato con mezzi e truppe proprie contro la Russia, nella convinzione che porterebbe ad un’escalation nucleare ed al pieno coinvolgimento dell’Europa.

