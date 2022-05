Tornano musica, allegria e divertimento con la “Dambelfest”

Pubblicità

Si torna a fare festa a Dambel.

Sale l’attesa in Val di Non per l’ormai tradizionale appuntamento – nonostante i due anni di sosta forzata causa Covid – con la “Dambelfest”, manifestazione giovanile che animerà nel corso del weekend l’area verde nel piccolo paese noneso.

Nata all’inizio degli anni 2000 come momento di ritrovo tra un gruppo di pochi giovani, negli ultimi anni la proposta ha conosciuto una forte ascesa, riuscendo a battere ad ogni edizione il record di presenze dell’anno precedente.

In cabina di regia la Pro Loco di Dambel, che torna a organizzare quest’importante evento con rinnovato spirito collaborativo e ancor più voglia di trovarsi tutti insieme, trainata anche dall’entusiasmo del nuovo direttivo capitanato dal neopresidente Silvio Galeaz e dal suo vice Valentino Pedrotti.

Davvero fitto di appuntamenti il programma dell’iniziativa. Si parte questa sera, venerdì 27 maggio alle 19, con l’aperitivo al tramonto, accompagnato, come tutto il resto dell’evento, da un servizio non-stop di tavola calda e bar. Si prosegue con le note del gruppo Satomi Hot Night e poi musica a 360° con Dj Michelino.

Nella serata di domani, sabato 28 maggio, dopo l’aperitivo delle 18, si entra nel cuore della festa con ben tre dj e un vocalist: si alterneranno alla console Dj Tano, Spon Jay e lo special guest Jack Mazzoni, accompagnati dalla voce di un altro ospite d’eccezione, lo speaker di Radio 105 Martin Klein.

La festa proseguirà nella giornata di domenica 29 maggio con aperitivo a partire dalle 11, pranzo a base di polenta e salsicce e servizio bar a oltranza fino al tramonto.

L’ingresso è gratuito e l’evento viene garantito anche in caso di maltempo.