Riprendono le sagre a Cles con la “Prima Vera Festa” del Rione Prato

Dopo due anni di stop forzato a causa dell’epidemia, si sta tornando alla normalità; finalmente possono ricominciare le sagre e le manifestazioni all’aperto, e Cles inaugura alla grande la stagione con la “Prima Vera Festa” del Rione Prato.

Venerdì 27 e sabato 28 maggio a Cles in Corso Dante in apertura degli eventi estivi ci attendono due giornate di musica, gastronomia e sport, organizzati dal Gruppo Rionale Prato in collaborazione con la Pro Loco di Cles ed il Comune di Cles.

Si inizia alle 18,00 di venerdì 27 con ‘Bollicine e Aperitivo’; alle 19,00 la fame inizia a farsi sentire, ed allora ecco pronto un succulento ‘Dinner Pork’ e tante altre goloserie. Alle 22,00 per concludere la serata in bellezza ‘The Cocktail Night’ con la dirompente musica di DJ Daniele Battan.

Sabato 28 alle 18,00 ‘Aperitivo in musica’ con la cantautrice Maitea, reduce dalla sua esibizione sul palco del concerto di Vasco Rossi a Trento. A seguire, per soddisfare gli appetiti, una ‘Tavola Calda’ ricca di deliziose pietanze.

Spazio allo sport: alle 21,00 per gli appassionati di calcio maxi schermo per assistere alla finale di Champions League ‘Liverpool vs. Real Madrid’. Immancabile il fine serata con musica per tutti a 360°.

