Porte di Rendena: musica e sport fanno incontrare i giovani

Pubblicità

Pubblicità



Musica e sport sono stati l’occasione per una grande festa: dedicata ai giovani e durata un intero weekend.

Sabato scorso, infatti, le “bandine” delle Giudicarie si sono ritrovate al centro scolastico di Porte di Rendena per “Giovani in musica”: ben 130 ragazzi per 10 diverse bande giovanili che, dopo le esibizioni di ogni gruppo, hanno proposto anche 3 brani eseguiti tutti assieme.

La domenica, poi, c’è stata la DoloMini: gara di bici che ha coinvolto circa 200 ragazzi tra i 7 e i 14 anni e si è svolta al Bicigrill.

Pubblicità Pubblicità

Come spiega l’assessore comunale all’ambiente e valorizzazione territoriale, Walter Dalbon: «Abbiamo voluto proporre eventi orientati all’aggregazione, usando come “veicoli” lo sport e la musica. Finalmente possiamo ricominciare a far incontrare le persone ed era fondamentale partire proprio dai più giovani. Inoltre, in senso più ampio, promuoviamo la cura della salute attraverso lo sport e la cultura attraverso la musica. Altrettanto importante, abbiamo creato un’occasione per far conoscere il territorio e per far passare alle persone un po’ di tempo all’aperto».

A collaborare col Comune nella due giorni di eventi sono stati, per il sabato, il Corpo musicale di Vigo Darè (principale organizzatore dell’edizione di Giovani in musica quest’anno) insieme alla scuola musicale e alle bande giovanili coinvolte; per la domenica Asd Dolomitica Sport Trentino, Pro Loco di Vigo Rendena, oltre, ovviamente, a tutte le società sportive.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità