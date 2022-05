Ponte sul torrente Cismon, lavori fino a metà luglio: disposto limite temporaneo di massa a 40 tonnellate

Pubblicità

Dopo la sospensione durante la stagione fredda, sono ripresi lo scorso mese di aprile i lavori di straordinaria manutenzione del ponte sul torrente Cismon, al km 65 della SS50 del Grappa e del Passo Rolle, nel comune di Imer, che erano iniziati nell’autunno 2021. Andranno avanti verosimilmente fino alla metà del prossimo mese di luglio.

I tempi di lavoro potrebbero però ulteriormente allungarsi perché recenti sopralluoghi, compiuti dopo la rimozione della pavimentazione bituminosa, hanno evidenziato un imprevisto ed elevato stato di degrado della soletta in calcestruzzo armato. A fronte di questa circostanza, al fine di garantire la sicurezza del transito veicolare sulla parte di ponte transitabile, in via precauzionale è stato disposto un limite temporaneo di massa a 40 tonnellate.

Sarà cura del Servizio Gestione Strade della Provincia contenere, per quanto possibile in funzione dell’avanzamento dei lavori, la durata di questa limitazione. Allo stato attuale si stima che, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, il limite di massa a 40 tonnellate dovrà essere mantenuto fino alla seconda metà di giugno.

