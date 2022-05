L’assessore Segnana all’assemblea dell’Anffas: «Grazie a operatori e volontari»

Pubblicità

“Anffas è una realtà preziosa e importante per il Trentino, presente in modo capillare sul territorio e capace di dare risposte efficaci ai bisogni della comunità. Un impegno per il quale ringrazio le operatrici, gli operatori e tutti i volontari. Riconoscimento che include la pronta risposta garantita da Casa Serena per l’accoglienza delle persone fragili provenienti dall’Ucraina. La Provincia è consapevole di dover fare il massimo per sostenere il terzo settore e risponde a questo obiettivo l’istituzione dell’Unità di missione strategica sulla disabilità, utile per valutare le proposte, approfondire le criticità e trovare soluzioni.

C’è la volontà da parte nostra non solo di presidiare le risorse destinate al settore della disabilità, ma anche di investire nelle progettualità innovative, per sostenere l’attività di Anffas e delle altre associazioni a beneficio delle famiglie e del territorio”. È il messaggio affidato dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana all’assemblea generale dei soci dell’associazione che assiste le persone e le famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale svoltasi presso la Sala della Cooperazione a Trento.

Durante l’incontro il presidente di Anffas Luciano Anderle parlato anche delle difficoltà che sta attraversando il mondo del volontariato decimato dalla pandemia. È quindi indispensabile recuperare e ridare vigore ai valori che lo caratterizzano.

Per la sua stessa azione, il volontariato tende ad aggregare più forze possibili, che possono anche essere di appartenenza politica e ideologica diverse e non ha bisogno né di consenso, né di potere, ma di idee forti, di proposte realizzabili, di unità per un’azione efficace.

Anche quest’anno non è mancata la consegna del premio “Impresa a responsabilità sociale – premio per la felicità sostenibile Anffas Trentino Onlus” in memoria di Francesca Paris Kirchner. Quest’anno il riconoscimento verso realtà che si distinguono, attraverso atti e comportamenti, per attenzione ai bisogni del territorio è andato al Muse che da tempo è impegnato nel promuovere l’accessibilità cognitiva della comunicazione rivolta al grande pubblico.

Il presidente Luciano Enderle ha concluso il suo intervento invitando i vertici dell’Amministrazione provinciale non solo a difendere le risorse oggi dedicate al sociale (calate negli ultimi 12 anni da 102 a meno di 90 milioni di euro) ma addirittura ad ampliarle, lasciando così al Trentino il ruolo di protagonista sul territorio nazionale.

