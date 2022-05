Istat, aumenta la fiducia di imprese e consumatori. In crescita anche il fatturato dell’industria italiana

Pubblicità

In Italia a maggio, le imprese e le famiglie italiane respirano un’aria di ottimismo per il futuro, nonostante il conflitto in Ucraina. Le stime diffuse dall’Istat, indicano che l’indice di fiducia è cresciuto in questo mese di oltre 2 punti, dopo quattro mesi di calo.

Nel dettaglio, per i consumatori e le famiglie la fiducia è arrivata ad oltre 102 punti, mentre per gli imprenditori è saltata da 108,4 a quasi 111. Secondo l’Istat, l’ottimismo percepito dagli italiani è dovuto soprattutto ad una crescita della fiducia nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi.

Insomma, si segnala un diffuso miglioramento di tutte le componenti ad eccezione delle attese e delle speranze sulla situazione economica generale e sulla possibilità di risparmiare in futuro. Nonostante i dati positivi, per le associazioni dei consumatori questo non è sufficiente perché considerato un rimbalzo tecnico e lontano dai punti raggiunti nel 2021.

Oltre ai numeri sulla fiducia, l’istituto di statistica presenta anche i dati sul fatturato dell’industria italiana che confermano il trend in crescita, ma a marzo 2022 è stato raggiunto il top dal 2000, con un +2,4% su base mensile e addirittura del +21,4% su base annua.

A determinare la crescita è soprattutto il settore dell’energia, il cui fatturato è cresciuto del 12% in un solo mese. Ovviamente, la crescita del fatturato delle industrie energetiche è avvenuta a discapito degli aumenti in bolletta. Una situazione di squilibrio denunciata anche dalle associazioni dei consumatori.

