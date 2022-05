Ieri era la festa di Pinè: Pietro Sighel è stato nominato pinetano dell’anno

Pubblicità

E’ stata celebrata ieri la festa patronale 2022 dell’altopiano di Pinè. Una festa all’insegna della ripartenza che ha visto come protagonisti vari eventi.

Prima di tutto c’è stata la processione tradizionale con a seguire la celebrazione della messa fatta dal vescovo di Lima Adriano Tomasi.

Successivamente c’è stata una festa alle ex colonie del Bedolè con la musica di banda ed Ellissa. Poi, come in epoca pre covid c’è stato il magnifico ristoro in un posto fantastico immerso nella natura.

La giornata è andata a concludersi in serata al Pinè 1000 con il saluto ai coscritti 2002, 2003 e 2004. Ai ragazzi sono state regalate delle costituzioni e sono stati loro posti gli inviti alla responsabilità e alla partecipazione attiva alla Comunità.

Durante la serata è stato nominato il “Pinetano dell’anno 2022”. Ad ottenere questo onore è stato il famoso pattinatore Pietro Sighel.

“Esempio di come passione, obbiettivi chiari, focalizzazione e lavoro possono portare a inimmaginabili risultati”: In questo modo è stato descritto il ragazzo.

In merito al pattinaggio sono stati salutati anche altri pinaitri della spedizione di Pechino: Andrea Giovannini, Arianna (era presente in sala) e Matteo Anesi.

Infine la serata, molto partecipata, è terminata con dell’ottima musica. A suonare e cantare sono stati la “Fisorchestra delle Dolomiti” ed il “Coro Abete Rosso”.

Il sindaco Alessandro Santuari ha commentato: “Un grazie enorme a TUTTI I VOLONTARI che hanno reso possibile l’evento. Siete il nostro bene più prezioso: Alpini, Rock’n Piné, Casa, Croce Rossa Sover e Pergine, Vigili del Fuoco volontari, associazioni e cittadini tutti che hanno contribuito all’evento”.

