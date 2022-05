Identificato il cadavere trovato in Val di Fiemme: ecco il suo nome

Pubblicità

Sarebbe stato ufficiosamente identificato l’uomo trovato nei boschi di Molina di Fiemme il 2 maggio scorso.

Le fotografie dei tatuaggi dell’uomo diffuse dai carabinieri avrebbero permesso il riconoscimento da parte di un amico della persona trovata fra i boschi.

Secondo le informazioni si tratterebbe di Andrea Ghirardi, originario di Villadose di 44 anni.

Il 44enne avrebbe avuto un trascorso nella Legione straniera francese e sarebbe stato solito intraprendere lunghi viaggi da solo per dei periodi di mesi senza dare notizie.

E’ questa la ragione per la quale la famiglia dell’uomo non ha sporto denuncia di scomparsa. Il cadavere era stato trovato a Molina da un uomo che passeggiava di lì in compagnia del proprio cane.

Vicino al cadavere era stata trovato un taccuino con un calendario. L’ultima data segnata è quella del 4 ottobre 2021.

