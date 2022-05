I bambini della scuola primaria di Molveno celebrano la “Festa degli alberi”

Pubblicità

Dopo due anni di pausa forzata, dovuta alle restrizioni legate al Covid, i bambini della scuola primaria di Molveno hanno potuto celebrare nuovamente la “Festa degli alberi”.

È stato un momento significativo, in cui i bambini hanno prima cantato in coro delle splendide canzoni e recitato delle poesie per sottolineare la bellezza e l’importanza della natura, per poi piantare dei nuovi alberi a Piof.

«Bravissimi i bimbi e bravissimi gli insegnanti per come hanno saputo sensibilizzare i giovani alunni su un tema fondamentale quale quello della salvaguardia dell’ambiente – è il commento soddisfatto da parte dell’amministrazione comunale –. Più in generale, va rivolto un sincero ringraziamento ai maestri e ai collaboratori scolastici per aver portato ormai a termine, con grande impegno e competenza, l’anno scolastico».

«A loro va riconosciuto l’enorme merito di aver fatto sembrare “normale” un anno scolastico che, come sappiamo tutti, è stato invece “eccezionalmente” faticoso e difficile! Un grazie infine ai mitici Alpini che hanno ospitato i presenti nella loro casetta per l’ottimo pranzo».

