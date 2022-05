Euregio Sport Camp 2022: iscrizioni al 2° turno al via lunedì 30 maggio

Pubblicità

Il successo riscontrato l’anno scorso dall’Euregio Sport Camp, cui hanno preso parte 60 tra ragazze e ragazzi dei tre territori dell’Euregio, ha determinato una grande aspettativa e conseguente richiesta di partecipazione all’edizione 2022 che si svolgerà nuovamente al Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Stato a Moena, in Val di Fassa, sede operativa del Centro nazionale settore sport alpini del Gruppo sportivo Fiamme Oro.

Andati subito esauriti i 60 posti disponibili per il camp fissato dal 17 al 24 luglio, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e gli uffici sport delle tre province, grazie anche alla disponibilità del Gruppo sportivo Fiamme Oro, hanno deciso di proporre un secondo turno, sempre a Moena, in programma dal 10 al 17 luglio.

Le iscrizioni per questo secondo turno si aprono online alle ore 9 di lunedì 30 maggio sulla piattaforma dedicata accessibile dal portale dell’Euregio: www.europaregion.info/it/sportcamp. L’accettazione avviene in ordine cronologico di registrazione e fino a esaurimento dei posti disponibili per ciascuna area geografica, incluso anche un congruo numero di “riserve”.

Chi ha già ricevuto la conferma di iscrizione al camp del 17-24 luglio non può iscriversi anche al turno del 10-17 luglio. Resta inoltre confermata la precedenza a coloro che partecipano per la prima volta.

Sport, giochi e divertimento all’Euregio Sport Camp – Il programma include attività sportive e allenamenti, laboratori di teatro e cultura, giochi. In particolare, sarà possibile sperimentare alcune delle discipline sportive alpine come il biathlon estivo, la corsa d’orientamento, l’arrampicata sportiva, il pattinaggio su ghiaccio.

Completano il programma visite culturali, passeggiate nella natura, escursioni in montagna e attività ludiche come calcetto, beach volley, e-biking, dragon boat, fly-line e altri divertenti giochi di cortile e di abilità. In caso di maltempo le attività sportive si spostano negli spazi al coperto che il centro mette a disposizione.

Incontro con le stelle dello sport – I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i campioni e gli istruttori del Gruppo sportivo Fiamme Oro, allenarsi sotto la loro sapiente guida, ascoltare i loro suggerimenti e conoscere le motivazioni necessarie per diventare stelle dello sport.

Costi – La quota di partecipazione è di 150 euro e comprende la supervisione, i pasti, l’alloggio e tutte le attività incluse nel programma. I rimborsi non sono possibili una volta che l’iscrizione viene confermata, a meno che non sia cancellata a causa del Covid-19.

L’Euregio Sport Camp sarà bilingue, singole attività potranno comunque essere condotte da personale qualificato nella propria lingua madre ma ci sarà la traduzione simultanea. La partecipazione richiede la presentazione di un test negativo Covid-19 al momento dell’arrivo a Moena, o in alternativa di un certificato di vaccinazione.

Informazioni e iscrizioni: www.europaregion.info/it/sportcamp/

