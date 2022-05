Draghi chiama Putin: avanzata richiesta per lo sblocco del grano ma niente spiragli di pace

Pubblicità

“Non ho visto spiragli per la pace”: queste le parole di Draghi che raccontano l’esisto della chiamata da lui voluta con Putin, per cercare di avviare un percorso di pace.

Il tema centrale del colloquio però, sarebbe stato il rischio di crisi alimentare dovuto al blocco delle esportazioni di milioni di tonnellate di grano dai porti ucraini.

Sull’esito del conflitto Draghi non sembra ottimista, ma pare ci sia stata una possibilità di procedere allo sblocco dei porti che deve essere collaborativo tra Kiev e Mosca.

Putin, inoltre, avrebbe detto che la Russia sarebbe pronta a superare la crisi in cambio della revoca delle sanzioni, assicurando così le forniture di gas all’Italia se pagato in rubli, ma Draghi frena e giustifica le sanzioni come conseguenza dell’attacco russo in Ucraina. Insomma, un clima in cui entrambe le parti continuano a sostenere convintamente la loro posizione senza mollare, allontanando così un’eventuale soluzione al conflitto.

Nonostante la parvenza di diponibilità verso lo sblocco dei porti da parte della Russia, la posizione dei due sembra ancora piuttosto. il prossimo passo sarà la chiamata a Zelensky per vedere se esiste un’analoga disponibilità nel procedere insieme, allo sblocco dei porti.

