Ddl concorrenza, raggiunto l’accordo sulle concessioni balneari. Indennizzi: servirà un decreto per calcolarli

È stato raggiunto il compromesso di maggioranza sulle concessioni balneari, anche se rinvia al Governo la questione indennizzi nell’attesa di un giudizio da Bruxelles. “Siamo qui per fare quel che serve all’Italia”: dice Draghi, parlando dell’impossibilità per il Paese di stare fermi se si vogliono ottenere i fondi europei del Pnrr.

L’intesa sulle concessioni balneari, prevede che le gare si svolgano entro il prossimo anno, ma in caso di contenziosi il Comune di riferimento, potrà prorogare fino al 2024. Per quanto riguarda i risarcimenti degli attuali gestori a carico dei subentranti, verranno stabiliti con criteri uniformi dai Ministri dello Sviluppo Economico e del Turismo, attraverso successivi decreti delegati.

In generale, sull’accordo, la maggioranza si dice soddisfatta. Anche Lega e Forza Italia che inizialmente frenavano sul tema, ammettono che in questo modo si tutela il valore dell’attività delle imprese italiane.

Stessa posizione dal PD, con Letta che parla di intesa equilibrata, ribadita anche dai Cinque Stelle. Al contrario, arriva la durissima opposizione di Giorgia Meloni che definisce “l’accordo vergognoso e ridicolo“.

L’associazione dei gestori delle spiagge invece, sembra apprezzare il riconoscimento al diritto dell’indennizzo, ma ammette che la scelta al rinvio ai decreti delegati non sarebbe un compromesso risolutivo per il settore. La prossima settimana, il Ddl concorrenza passerà al Senato per essere approvato senza fiducia, poi l’approdo finale alla Camera entro giugno.

