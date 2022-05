«Vivi il tuo quartiere» a Madonna Bianca e Villazzano 3

Pubblicità

La circoscrizione Oltrefersina e il Comune di Trento invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa “Vivi il tuo quartiere“, un pomeriggio di pulizia e cura dei quartieri di Villazzano 3 e Madonna Bianca. L’iniziativa è volta non solo a prendersi cura dei marciapiedi e di alcune vie dei 2 quartieri di Trento Sud, ma anche a stimolare l’attenzione al valore dei beni comuni e alla cura dei centri urbani.

Il ritrovo è previsto per le 14:00 presso la tensostruttura di Villazzano Tre in Via Conci dove verranno distribuiti gli strumenti necessari per la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti.

Grazie alla sottoscrizione dei patti “Al mio quartiere ci penso io” e “Ritocchi urbani” con l’Amministrazione comunale e la collaborazione con Dolomiti Ambiente, sarà garantirà non solo la strumentazione, ma anche il ritiro dei rifiuti. Ai cittadini è richiesto di munirsi di guanti personali.

I gruppi Scout Tn1 e Tn12, la parrocchia di Madonna Bianca e San Rocco, la cooperativa La Bussola, le associazioni Tabata, Villazzano Tre, Noi Quartieri Trento Sud e Associazione Pedagogica Steineriana della Scuola Steiner di Trento, sono le realtà che hanno risposto positivamente ad una prima chiamata e che si adopereranno per coinvolgere i cittadini.

Nel pomeriggio del 28 Maggio non sono previste solo grandi pulizie, ma saranno proposte anche una tombola, dei giochi e una merenda! Diverse attività per poter coinvolgere un pubblico eterogeneo e per avere la possibilità non solo di agire concretamente, ma anche di riflettere sul senso delle proprie azioni e per riconoscersi comunità.

Il programma dettagliato prevede: ore 14.00 Ritrovo presso la tensostruttura di Villazzano 3, ore 15.30 Tombola sostenibile per bambini e bambine fino ai 10 anni a cura dell’associazione Noi Quartieri di Trento Sud, ore 15.30 Giochi nei giardini di Madonna Bianca a cura dei gruppi scout TN1 e TN12, ore 17.00 Merenda per tutt* grazie al contributo della Circoscrizione Oltrefersina. In caso di maltempo l’iniziativa è spostata a domenica 29 maggio. Per maggiori informazioni, consultare la pagina fb della Circoscrizione Oltrefersina.

