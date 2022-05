Smarano si prepara a lasciarsi incantare dalle note di Alessio Pisani

Pubblicità

Sabato prossimo, 28 maggio, alle ore 20.30, l’auditorium dell’Accademia di Smarano (via alla Torre, 8), prosegue la rassegna concertistica in tre appuntamenti “LowBb bassoon cluster in residence”, organizzata nell’ambito dell’accademia di fagotto e controfagotto ideata e curata dall’omonimo ensemble formato da Giorgio Mandolesi, Massimo Ferretti Incerti, Maurizio Barigione e Alessio Pisani.

Protagonista del secondo concerto in programma sarà Alessio Pisani che offrirà al pubblico un concerto di controfagotto con brani di J.B. de Boismortier, J.D.Braun, C. Galante.

Alessio Pisani si diploma in fagotto nel 1992 sotto la guida del M° Claudio Gonella presso il Conservatorio G. Puccini di La Spezia. Successivamente studia con il M° Paolo Carlini presso l’Accademia Musicale di Firenze.

Nel 1996 inizia lo studio del Controfagotto perfezionandosi in seguito con il M° Domenico Romano. In orchestra Alessio Pisani ha ricoperto il ruolo di controfagotto presso l’Orchestra del Teatro Alla Scala di Milano e presso l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano dal 1996 al 2001.

Ha collaborato inoltre con: Mahler Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestre de Paris, ecc. Nell’arco della sua carriera ha suonato sotto la conduzione di importantissimi Direttori d’Orchestra tra i quali: C.M. Giulini, C. Abbado, R. Muti, G. Sinopoli, G. Pretre, L. Maazel, W. Sawallisch, Z. Mehta, V. Gergiev, R. F. De Burgos, K. Petrenko, M. Whun Chung, R. Chailly, D. Harding, ecc.

Nella sua carriera ha tenuto concerti in Italia e all’estero esibendosi in diversi paesi stranieri: Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Svezia, Russia, Giappone e Australia. Ha iniziato la sua attività di docente di fagotto in Conservatorio nel 2003.

È docente di ruolo presso il Conservatorio Statale di Musica G.B. Martini di Bologna. Dal 2013 fa parte del LowBb bassoon cluster, quartetto di fagotti formato oltre che da lui da Giorgio Mandolesi, Massimo Ferretti Incerti, Maurizio Barigione.

Nel 2017 pubblica per l’etichetta Bongiovanni il suo primo CD da solista dal titolo Bogeyman. Nel 2018 è stato invitato in Spagna alla conferenza internazionale delle doppie ance IDRS2018 ad eseguire in una delle serate principali il quintetto di Willy Hess per controfagotto e quartetto d’archi. Nel 2019 l’etichetta Stradivarius pubblica il primo CD del quartetto di fagotti LowBb bassoon cluster.

L’accesso al concerto sarà consentito solo con mascherina FFP2. L’ingresso è a offerta libera.

