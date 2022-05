Ruby ter, Procura chiede la condanna: 6 anni per Berlusconi e 5 per Karima “Ruby”. La difesa: “Il reato non c’è”

Pubblicità

Dopo uno scontro che dura da quasi trent’anni, per Silvio Berlusconi arriva come una bomba l’ultima notizia della Procura di Milano. La richiesta presentata ieri, dai Pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio è la stessa presentata nel Ruby uno da Ilda Bocassini.

Se Berlusconi inizialmente si era salvato dall’accusa di prostituzione minorile e concussione, ora si trova imputato di corruzione di testimoni. Tra le motivazioni della condanna, viene spiegato come, in caso di dichiarazione favorevole, alle ragazze sarebbe stato assicurato sia un reddito base mensile di 2.500 euro, ma anche un “tetto”.

In totale, gli imputati sono 29. A Berlusconi sono stati chiesti 6 anni di reclusione e la confisca di quasi 11 milioni di euro. Per Ruby invece, i Pubblici Ministeri chiedono 5 anni di carcere e 5 milioni di confisca. La richiesta più pesante, di 6 anni e mezzo, è per l’ex compagno di Ruby, Luca Risso.

Anche per “oggettine” arriva la richiesta di condanna, che parte dai 3 anni e mezzo per le “Papy girl minorenni”, fino ai 5 anni Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerrato, le ragazze che si sarebbero ritirate dopo aver annunciato di voler parlare in tribunale. Infine, arriva la condanna per falsa testimonianza anche per la Senatrice Maria Rosaria Rossi, ex fedelissima del Cavaliere.

Nonostante le richieste della Procura, la tesi difensiva prosegue, con l’avvocato di Berlusconi che ammette: “Questo è un processo dove la procura da anni continua con questa impostazione accusatoria. Noi abbiamo argomenti solidi per arrivare all’assoluzione, il reato non c’è”. Dopo l’estate arriverà la sentenza.

