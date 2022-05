Risolto il giallo del cadavere ritrovato in Val di Fiemme

Pubblicità

La svolta sul mistero arriva grazie al riconoscimento dei tatuaggi che lo sconosciuto trovato morto a inizio maggio nei boschi di Molina di Fiemme, portava sulla parte alta del corpo.

A seguito delle indagini dei carabinieri di Cavalese, l’uomo deceduto dopo quello che potrebbe essere un lunghissimo digiuno, avrebbe finalmente trovato l’identità, raccontata dal programma “Chi l’ha visto”.

A riconoscerlo sarebbe stato proprio il suo tatuatore. Si tratta di un uomo veneto, un’anima libera, appassionato di storia e abituato a stare lontano da casa per molto tempo, anche se il motivo per cui fosse il quel bosco rimane ancora un mistero. Anche per questo, non era stata fatta alcuna denuncia di scomparsa.

